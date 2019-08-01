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Rum Bandıralı Gemide 225 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Meksika makamlarının 225 kilo kokain taşıyan “UBC Savannah” isimli Rum bandıralı bir gemiye el koyduğu haber verildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:03
Rum Bandıralı Gemide 225 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Meksika makamlarının 225 kilo kokain taşıyan “UBC Savannah” isimli Rum bandıralı bir gemiye el koyduğu haber verildi.

Yabancı basının haberine göre, geminin uyuşturucu maddeyi ambarında taşıdığını ve Kolombiya’dan gelip 27 Temmuz’da Meksika’nın Altamira limanına demirlediğini yazan Fileleftheros, Meksika yerel makamlarının gemide 19’u Filipinli, 3’ü de Polonyalı olmak üzere 22 denizciyi tutukladığını kaydetti.

Gazete elde edinilen bilgilere göre, geminin idarecisinin, merkezi Limasol’da bulunan “Athena Marine” şirketi olduğunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaUBC SavannahKokain
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