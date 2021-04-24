Rum Kesiminde Milletvekili Adayına Tecavüz Suçlaması

Söz konusu kadının polise bir milletvekili adayı aleyhinde, kendisine tecavüz ettiği konusunda suçlamada bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, kadının bunu sosyal medya hesabında da paylaştığını kaydetti.

Şikayetin 15 gün önce Rum polisinin cinsel istismar davalarını inceleyen özel birimine yapıldığını ve aleyhinde şikayet bulunan kişinin ifadeye çağrıldığını yazan gazete, şikayette bulunan kadının, sosyal medya hesabından 10 yıl önce tecavüz kurbanı olduğu paylaşımında bulunduğunu iletti.

Kadının şu an konuşmaya karar verdiğini çünkü sözkonusu kişinin sadece bir kere tecavüzde bulunmadığı konusunda bilgi aldığını yazan gazete, tecavüzle suçlanan kişinin Rum kesiminde Mayıs ayında gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinde aday olduğunu ekledi.

