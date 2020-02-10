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Rum Meclis heyeti Avustralya'da

Şilluris, toplantıda milletvekilliğine yeniden aday olmayacağını da açıkladı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 15:13
Rum Meclis heyeti Avustralya'da
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Dimitris Şilluris liderliğindeki Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi heyetinin, Avustralya’da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in dün, Melbourne’de yaşayan Kıbrıslı Rumlarla bir araya geldiğini ve burada yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan’ın, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Rum ve Yunanlar ile birlikte, ileri sürdüğü “korsan ve yayılmacı Türk politikasına” karşı koyduklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Şilluris, katılımcıların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avustralya’ya yapacağı ziyaret öncesinde ne gibi eylemler yapılabileceğini sorması üzerine, alınacak kararların Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Avustralya’daki Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Komiserliğiyle koordineli olarak alınması gerektiği yanıtını verdi.

Şilluris, toplantıda milletvekilliğine yeniden aday olmayacağını da açıkladı.

Son Güncelleme: 10.02.2020 19:11
Anahtar Kelimeler:
RumMeclisAvustralyaHaberKıbrıs
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