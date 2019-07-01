Rum Savunma Bakanı:İlgili tüm birimler teyakkuzda

Angelidis, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı kısa açıklamada, hükümetin, BM ile istişare halinde olduğunu ifade etti.
Patlamaya neden olan cisim konusunda çeşitli senaryoların bulunduğunu söyleyen Angelidis, konu hakkında bir sonuca varıncaya kadar herkesin sabırlı olmasını da istedi.
Haberde patlama sonrasındaki parlaklığın, “Mağusa bölgesinden” de görüldüğü belirtildi.
(BRT/RB)
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