Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Rum Yönetimi Avrupa Konseyi kararlarından “memnun”

19 Ekim 2019 Cumartesi 15:30
Rum Yönetimi Avrupa Konseyi kararlarından “memnun”

 Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri sebebiyle Türkiye aleyhine yaptırım alma kararı Güney Kıbrıs’ta memnuniyetle karşılandı.
Alithia ve diğer gazeteler, Avrupa Konseyi’nin önceki akşamki toplantısında Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerine yönelik, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde alınan Türkiye aleyhine belirli yaptırımlar uygulanması kararını benimsemesi başta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olmak üzere Güney Kıbrıs’ta memnuniyet yarattığını yazdılar.
Gazete: “Kışkırtmaların Durdurulması İçin Özlü Adımlar – Başkan Anastasiadis Avrupa Konseyi’nin Türkiye Sonuçlarından Memnun” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Brüksel’den, Rum siyasi partilerinin ise Güney Kıbrıs’ta yaptıkları açıklamalarda, Avrupa Konseyi kararından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.
Habere göre Anastasiadis açıklamasında, perşembe akşamı gerçekleştirilen Konsey toplantısında Türkiye’nin eylemlerinin geniş şekilde ele alındığını belirterek, Türkiye’nin gerek sözde Güney Kıbrıs MEB’i gerekse kapalı bölge Maraş konusundaki eylemleri hakkında Konsey’e bilgi aktardığını söyledi.
Yapılan bu bilgilendirme ve herkes tarafından gösterilen dayanışma sonucunda Dış İlişkiler Konseyi kararlarının kabul edilmesinin sağlandığını ifade eden Anastasiadis, en önemli unsurun ise Türkiye aleyhine ilk kez elle tutulur önlemler alınması olduğunun altını çizdi.
Anastasiadis, “ortaklarımızın hepsinin desteğinden büyük memnuniyet duruyoruz” şeklinde konuştu.
Gazete haberinde, Avrupa Konseyi toplantısının cuma sabahı yayımlanan sonuç bildirgesine de yer verdi ve bildirgede, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nin 14 Ekim 2019 tarihli toplantısında kabul edilen önlemlerin benimsendiğinin vurgulandığını aktardı.
Öte yandan gazete, DİSİ, AKEL ve DİKO partilerinin dün konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarda Avrupa Konseyi’nin sonuç bildirgesinde yer alan ifadelerden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini, buna karşın DİSİ ve AKEL arasında karşılıklı açıklamalarla zıtlaşmaların yaşandığını da yazdı.
DİSİ’den yapılan açıklamada, Konseyin Türkiye’ye net bir mesaj gönderdiği ifade edilirken, AKEL’in olumsuz tavır göstermesi ise eleştirildi.
AKEL’den ise DİSİ’ye yanıt çok gecikmedi. Türkiye’ye yönelik yaptırımlara ilişkin tezlerinin DİSİ tarafından çarpıtıldığını ve Türkiye’ye caydırıcı önlemler uygulanması gerektiğine inandıklarını vurgulayan AKEL, buna karşın AB’nin onayladığı şeylerin, Türk kışkırtmalarının ciddiyeti göz önüne alındığında, istenilen şeyden çok uzak olduklarını savundu.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis: “Avrupa Konseyi Kararlarından Memnuniyet”.
Fileleftheros: “Gri Resmi Sildiler – Kıbrıs MEB’inden Bahseden AB’den Tutum Değişikliği – Zirve Toplantısı Türk Faaliyetlerinin Kıbrıs MEB’inde Gerçekleştiğini Netleştirdi”.
Haravgi: “Ciddi Yaptırımları Beklerken Memnuniyet”.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Rum Yönetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moldova’da halk sandık başına gidiyor
Moldova’da halk sandık başına gidiyor
DAÜ Öğrenci Konseyi: DAÜ Rektörlüğü Öğrencisini Hiçe Saymamalıdır
DAÜ Öğrenci Konseyi: DAÜ Rektörlüğü Öğrencisini Hiçe Saymamalıdır
Lefkoşa maratonuna hazır
Lefkoşa maratonuna hazır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim