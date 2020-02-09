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Rumlar panikledi, Fransa'ya füze siparişi verdi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlelerinden ötürü panikleyen Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa’ya 240 milyon Euro’luk füze siparişi verdi.

09 Şubat 2020 Pazar 09:26
Rumlar panikledi, Fransa'ya füze siparişi verdi
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Doğu Akdeniz’deki tek yanlı doğalgaz faaliyetlerine AB başta olmak üzere uluslararası güçlerden beklediği aktif desteği bulamayan ve Türkiye’nin adımlarıyla köşeye sıkışan Kıbrıs Rum yönetimi, büyük bir panik halinde silahlanma çalışmalarına başladı.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre ise Rum yönetimi, Fransa’ya envanterlerinde bulunan eski model füzelerin yerini alacak, gemi ve uçaklara karşı kullanılan 240 milyon Euro’luk Exocet ve Mistral füze siparişi verdi.

Rum yönetimi, Yunanistan’la birlikte İsrail ve Mısır’la yaptığı işbirliği sonucunda Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de dışlamayı, AB, ABD ve Rusya’dan da Doğu Akdeniz’i parselle çalışmalarına aktif destek almayı hedefliyordu. Türkiye’nin Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle Kıbrıslı Türklerin de haklarını korumak üzere Ada çevresinde çalışmalara başlaması, Libya ile deniz sınır alanı belirlemesi ve KKTC’nin Geçitkale havalimanına da İHA’ları konuşlandırması, Rumların paniğini tırmandırdı.

MEVCUT FÜZELERİ ÇALIŞMIYOR

Rum Savunma Bakanlığı, 1980 yıllarda satın aldığı füze sistemlerini yenileme çalışmalarına başladı. Fransa’dan 40 yıl önce satın aldıkları gemilere karşı kullanılan Exocet füzeleri ile kısa menzilli hava savunma Mistral füze sistemlerinin eskidiği ve çalışmadığı tespitinde bulunan Rum yönetimi, yeni füze siparişi verdi. Rum Savunma Bakanlığı, bu füzeleri üreten Fransız MBDA şirketine 240 milyon Euro’luk yeni sipariş verdi. Exocet füzelerinin 180 kilometre, omuzdan da atılabilen seyyar hava savunma Mistal füzelerinin ise, 6 km menzili bulunuyor. Rum yönetimi Fransız şirketlerle bir yandan da karakol gemisi pazarlığı yürütüyor.

Anahtar Kelimeler:
RumPanikFransaFüzeGündemKıbrıs
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Ahmet asan 2020-02-09 09:53:56

O fuzelerden birini kullan da bakalim lefkosa limasol larnaka kaliyormu elinde

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