Rumlar yine şikayetçi

Fileleftheros ve Alithia’ya göre Hacihrisanthu’nun Genel Sekreter’e gönderdiği 17 Mart tarihli şikâyet mektubunda Ercan Havaalanı, Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin faaliyetleri, Türkiye’den KKTC’ye sivil ve askerî uçuşlar ile yayımlanan NOTAM’ların “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin altını oyma faaliyetleri ve FIR ihlali” olarak tanımlandığı mektubun dağıtımı Güvenlik Konseyi’ne de yapıldı.