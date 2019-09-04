Rumlarda Maraş alarmı

Tek taraflı olarak Kapalı Maraş’ın açılması için çalışma başlatması, yatırımcıların gözünü bölgeye yöneltti.

Rus ve Çinli yatırımcıların, 1974’ten önce Kapalı Maraş’ta mülkü olanları kıskaca aldığı ve mülklerini satması için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Rumların ‘sözde’ Kapalı Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Maraş’ın Kıbrıs sorunu konusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Rumlar mallarını satmamalı” açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk tarafı, Kapalı Maraş’ta mülkü olan Rumların, mülklerini almak için geri dönebileceğini veya satışını yapabileceğini açıklamıştı.