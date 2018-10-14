Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595
Beden diliniz ne anlatıyor?
Beden diliniz ne anlatıyor?
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
banner40

Rus turist hırsız çıktı

14 Ekim 2018 Pazar 12:58
Rus turist hırsız çıktı

Kamalı Haber

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren Cyprus Outdoor Shop isimli kamp malzemeleri satan işyerine müşteri olarak girip içeriden hırsızlık yapan Rus  zanlı Artem Alekseyevilh Zavgorodny nmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan Rus uyruklu turist zanlı Artem Alekseyevilh Zavgorodny’nin Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren Cyprus Outdoor Shop isimli kamp malzemeleri satan işyerine 12 Ekim tarihinde saat 12.30 raddelerinde müşteri olarak girip Walther marka 200 TL değerindeki avcı bıçağını çaldığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesiş üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını aktardı. Polis memuru Yorgancı mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve verilen ifadesinin teyit tekzip edileceğini ayrıca kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğine değinerek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı parasını vereyim beni serbest bırakın dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat 6 saat elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat 6 saat elektrik kesintisi yapılacak
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Tüyap Fuarı’na katıldı
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Tüyap Fuarı’na katıldı
Tatar hakkındaki iddialara cevap verdi
Tatar hakkındaki iddialara cevap verdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim