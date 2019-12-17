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Rusya ve Esad güçlerinden Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat

Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat sonrası dünyanın gözünün çevrildiği Doğu Akdeniz'de sıcak bir gelişme yaşandı. Rus Donanması ile Esad rejimine ait deniz kuvvetleri Doğu Akdeniz’de ortak askeri tatbikat başlattı.

17 Aralık 2019 Salı 15:01
Rusya ve Esad güçlerinden Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat

Tatbikat komutanı Amiral Aleksandr Yuldaşyev Rus basınına yaptığı açıklamada, tatbikata Rus savaş gemileri, Hmeymim üssünden savaş uçakları, hücumbotlar, Suriye tarafından ise mayın tarama gemilerinin katıldığını bildirdi.

Denizde top atışları ve ortak manevra çalışmaları yapılacağını kaydeden Yuldaşyev, yasa dışı silahlı gruplar ve insansız hava araçları ile
mücadele konularında çalışmalar yapılacağını aktardı.

AA’nın aktardığına göre tatbikata katılan personel, gemi ve uçakların sayısı ile tatbikatın süresi hakkında bilgi verilmedi.

Suriye'deki Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü’nde 2015'ten bu yana Rus savaş gemisi ve uçakları bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
RusyaEsadDoğu Akdeniz
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