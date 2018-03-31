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Sabıkalı hırsızlara 18 ay yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, yıldız büfe’yi soyan ve 58 benzer sabıkası bulunan Sedat Demir ve Halil Dural aleyhindeki kararını açıkladı.

31 Mart 2018 Cumartesi 09:58
Sabıkalı hırsızlara 18 ay yatacak

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Aralık ayında Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde ‘Yıldız büfe’ isimli iş yerini soyan 2 kişi hakkındaki dava dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Heyeti, Sedat Demir ve Halil Dural’ın sabıklarına dikkati çekti.

Oy birliği ile alınan kararda, Demir ve Dural 18’er ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi açıkladı.

Hırsızlığı meslek edindiler

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi,  kararda sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini belirtti.

Hüdaverdi, Demir ve Dural’ın genç ve suçlarını kabul etmelerini lehlerine değerlendirirken, sanıkların yargılandıkları suçları meslek edinerek tekrarlamalarını aleyhlerine ağırlaştırıcı unsur olarak kullandıklarını aktardı.

Hüdaverdi,  Demir’in 36, Dural’ın ise 22 adet sabıkası olmasını da dikkate alarak ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine oy birliği ile karar verdiklerini belirterek sanıkları 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Suç ortakları ayrı yargılanacak

Zanlılar ile birlikte aynı suçtan methaldar olan sanık Mustafa Yapıcı,  suçunu kabul etmemesi üzerine dava dosyasından ayrılarak davası duruşma olarak ileriki bir tarihe ertelendi.

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erol veled 2018-03-31 11:49:58

Birini 36 digerinin de 22 sabikasi olan kisilere verilen bu ceza bence cok az.Yani caydirici ceza degildir.

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alı kubı 2018-03-31 19:16:14

kktc de malesef ınsan oldursen 5 senede dısardasın massAllah cok guzel bakanlarımız cok calısıp boyle karar verdıler ha ha ha

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