Saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Dört yıldır kanser hastaları için saçlarını uzatan duyarlı vatandaş Sibel Yılsev saçlarını kestirerek, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.

BRT’ye konuşan Yılsev 4 yıl önce bir yakınının meme kanserine yakalandığını belirterek, tedavi sürecinde yakının yanında olduğunu ve ailece bu zorlu sürecin atlatıldığını ifade etti.

Yakının saçlarını kaybetmesinin kendisini çok üzdüğünü ve saçlarını uzatarak derneğe bağışlamaya karar verdiğini anlatan Yılsev, bu süre zarfında saçlarının bakımını çok iyi yaptığını, hiçbir kimyasal işlem uygulamadığını dile getirdi.

Kanser tedavisinde erken tanının hayat kurtardığına dikkat çeken Yılsev, tüm bayanlara düzenli tarama yapmaları çağrısında bulundu.