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"Sade bir vatandaş olarak ülkeye hizmeti sürdüreceğim"

Milletvekilli seçilemeyen Tahsin Ertuğruloğlu, halkın kararına saygı duyduğunu, sade bir vatandaş olarak ülkeye hizmeti sürdüreceğini belirtti...

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:53
"Sade bir vatandaş olarak ülkeye hizmeti sürdüreceğim"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa bölgesinden milletvekili adayı olan ancak seçimi kazanamayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu basın açıklaması yaptı. 

Ertuğruloğlu açıklamasında şöyle dedi: 

“7 Ocak'ta gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Milletvekilliği propaganda dönemi süresince ve seçimde bana destek veren halkımıza, Ulusal Birlik Partisi'nin örgüt ve teşkilatlarına, benimle birlikte çalışan ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. 

Ulusal davamıza, Devletimize ve Anavatan-Yavruvatan ilişkilerine olan bağlılığım, seçim neticeleriyle ve/veya makam sahibi olmakla bağlantılı olmadığından, bu yolda yıllardır vermekte olduğum mücadeleye bir vatandaş olarak da aynı kararlılıkla devam edeceğimi vurgulamak isterim.” 

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Rukı 2018-01-10 12:29:33

Yoru be senı kım tutar aynı senın dedın gıbı koltuk geldı gectı cıkarın olanlara yaptın ıyılık halk gozunu actı zeytın agacın altında secım kazanırdın eskıden gene otur agac altında

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