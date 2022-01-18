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Sadık Gardiyanoğlu: “İstikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var”

UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

18 Ocak 2022 Salı 10:58
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Sadık Gardiyanoğlu: “İstikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var”
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ÖZEL HABER

UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

UBP’nin tek başına iktidara gelmesi için çalıştıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, “Şuanda kamuoyu yoklamaları UBP’yi yüzde 41’in üzerinde gösteriyor. Kuzey Kıbrıs’a artık siyasi bir istikrar gelmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkan’ın Türkiye’deki görüşmelerinde siyasi istikrar ön plana çıktı. Bu ülkede projelerin hayata geçirilebilmesi için istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var. Eğer 23 Ocak’ta istikrarlı bir tablo ortaya çıkmazsa önümüzdeki 5 yıllık süreci de kaybedeceğiz. O yüzden hangi partiye oy verirse versin vatandaşlarımız sandığa gitmeli” çağrısında bulundu.

Son Güncelleme: 18.01.2022 12:02
Anahtar Kelimeler:
Sadık Gardiyanoğlu
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