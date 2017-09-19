Sadıkoğlu: "Kimseye bir yeri devretmiyoruz, sakin olun"

Başkan Hasan Sadıkoğlu, %99’u İskele Belediyesi’ne ait olacak henüz kurulma aşamasında İSBEL hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Katıldığı Kıbrıs Genç TV’de Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan Sadıkoğlu, kimseye bir yeri devretmediklerini söyledi ve sakin olmaları gerektiğini ifade etti. Kişilerin çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edildiğini de vurgulayan Sadıkoğlu ancak eleştirilerin elle tutulur bir yanının olmadığını söyledi: “Eleştirenler eleştirmeye devam etsin. Arkamızdan konuşanlar arkamızda olduğu için konuşuyorlar. Sıkıntı değil. Bizler İskele Belediyesi ve İskele Belediye Başkanı olarak şunu diyoruz, ‘hizmet gönül işidir’. Biz de sevdamız olan İskele’ye, ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl eleştirirlerse eleştirsinler hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

“KİŞİLERE SİYASİ KİMLİĞİNDEN ÖTÜRÜ DEĞİL İNSAN OLDUĞU İÇİN BAKARIM”

Şirket kurma olayını ilk kez İskele Belediyesi’nin gerçekleştirmediğine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Başkan Sadıkoğlu, insanların işine geldiğinde İngiltere’yi Londra’yı, Güney Kıbrıs’ı ve Anavatan Türkiye’yi örnek aldığını, işlerine gelmeyince de bu örnekleri görmezden geldiğini belirtti. “Sanki de biz hiç kimsenin yapmadığını yapıyoruz, Amerika’yı yeniden keşfediyoruz” diyen Sadıkoğlu, İskele’nin hızla gelişen bir kent konumunda olduğunu söyledi. Hizmetleri daha hızlı ve kaliteli sunmak adına şirket kurulumu kararı aldıklarını ifade eden İskele Belediye Başkanı, İskele Belediyesi’nin kapılarının hangi siyasi partiden olursa olsun herkese açık olduğunu belirtti. Beni tanıyanlar iyi tanır, tanımayanlarsa tanısın diyen Sadıkoğlu, devamında şunlara yer verdi: “Hasan Sadıkoğlu, hiçbir zaman, bir kişiye UBP’li Gökhan’dır, CTP’li Ahmet’tir diye bakmadı. Öncelikle karşısındaki insandır, bir değerdir diye bakıyor. Belediyemizin kapısı da sonuna kadar da herkese açıktır.”

“HESAP VEREMEYECEK DURUMDA OLSAYDIM ADAYIM DEMEZDİM”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Gökhan Altıner’in ‘hesap veremeyeceğiniz bir şey var mı Başkan?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Öyle bir kaygım, öyle bir sıkıntım yok. Benim hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok. Hesap veremeyecek durumdaysam, beni tanıyanlar bilir, zaten bu dönem ben adayım bile demezdim. Zaten bunu herkes çok iyi bilir.

Ben özellikle köylerimiz için taahhüt ettiğim bir şeyi yerine getiremiyorsam ya da bir çivi çakmadıysam ben o köye oy istemek için bile girmem” dedi. İnsanlara yardımcı olmaktan ayrıca keyif aldığını söyleyen İskele Belediye Başkanı “yoruldukça dinleniyorum, insanların çözülebilecek sorunlarını çözmek kadar mutlu ve keyif verici bir şey olmaz” dedi.

3 ÜNİVERSİTE BAŞVURUDA BULUNDU

Göreve geldikleri günden bu yana üniversite için yoğun uğraş verdiklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı, bunun da meyvesini kısa bir süre sonra alacaklarına inanç belirtti. Sadıkoğlu devamında ise şunlara yer verdi: “Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar üzerine İskele’de bir bölge üniversiteler bölgesi olarak ilan edildi. Ondan sonraki süreçte ise üniversitelerden başvuru kabul edildi. Bayramdan önceki hafta ise bu başvuru süresi sona erdi. Milli Eğitim Bakanımızdan aldığımız bilgiye göre 3 üniversite İskele’ye gelmek için başvuruda bulunmuş. Aydın Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi.