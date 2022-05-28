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Sadıkoğlu: “Yaban hayatın korunmasına desteğimiz sürecek”

İskele Belediyesi’nden yaban hayatın korunmasına su desteği

28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:00
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Sadıkoğlu: “Yaban hayatın korunmasına desteğimiz sürecek”

İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nün yaban hayatın korunması ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için belirli noktalara yerleştirdiği su depoları için İskele Belediyesi de su desteği ile katkıda bulunacak. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili açıklamasında özellikle yaz mevsiminde, kuraklığın da artmasıyla birlikte su sıkıntısı yaşayan canlıların bu sıkıntına bir nebze olsun destek olmak adına, İskele Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından belirli noktalara yerleştirilen su depolarına su desteğinde bulunacaklarını ifade etti.

İskele Belediyesi sınırlarında aktif faaliyet gösteren kulüp ve derneklerden de bu yönde talep gelmesi durumunda katkıda bulunacaklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bugün su depolarını yerleştiren ve su depolarına su akışını sağlayan İskele Belediyesi personeline ayrıca teşekkür etti.

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