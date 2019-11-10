Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...

Sadrazam, 3 gün tutuklu kalacak

10 Kasım 2019 Pazar 14:37
Sadrazam, 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) -  Lefkoşa’da tartıştığı annesini bıçakla yaralayan zanlı Alpay Sadrazam tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Alpay Sadrazam’ın 09 Kasım 2019 tarihinde saat 22.30 raddelerinde, Lefkoşa'da zanlı Alpay SADRAZAM’ın annesi Bengiz UĞUR'un kendisini kız arkadaşından ayrılmasına sebep olduğu gerekçesi ile %184 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada tasarrufunda bulunan ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 16 cm olan çakı ile Bengiz UGUR'un sol çene alt kısmından boğazına doğru 3 cm boyutunda 1 cm derinlikte kesi ve sırt kısmında 1 cm'lik kesi yapmak suretiyle katle teşebbüs ettiğini söyledi. Polis  yaraladıktan sonra zanlının  "seni öldürecem" demek suretiyle şiddet tehdidinde de bulunduğunu belirtti. Polis zanlının ayrıca elleri ve ayakları ile annesinin  vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi darp ederek evin giriş kapısına tekme atıp Fisherprice marka bebek koltuğunu kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattığını aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini yaralanan Bengiz Uğur’un Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Alpay SadrazamLEFKOŞABıçaklamaMahkemeHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC yarın önemli bir panele ev sahipliği yapacak
KKTC yarın önemli bir panele ev sahipliği yapacak
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı dayanışma yemeği düzenledi
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı dayanışma yemeği düzenledi
KKTC'de ot ve tohum verimi yüksek iki fiğ çeşidi tescil edildi
KKTC'de ot ve tohum verimi yüksek iki fiğ çeşidi tescil edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim