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Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, pazar günü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

12 Haziran 2020 Cuma 13:59
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Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, pazar günü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi. 

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yarından başlayarak bir hafta boyunca ülkenin, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, pazar günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı kaydedildi. 

Buna göre hava pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü  sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise az bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 – 34 derece, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

Anahtar Kelimeler:
YağmurHava Durumu
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