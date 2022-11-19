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Sağanak yağmur geliyor!

19 Kasım 2022 Cumartesi 09:48
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Sağanak yağmur geliyor!



Meteoroloji Dairesi, salı gününden itibaren yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, 20 - 25 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini kaydedildi.

Bu çerçevede,  hava yarın, ve pazartesi parçalı bulutlu; Salı gününden Cuma gününe kadar ise sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

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