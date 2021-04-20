“SAĞLIĞIMIZ VE EĞİTİMİMİZ ARASINDA BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALMAK İSTEMİYORUZ”

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

On ikinci sınıf öğrencileri dönem sonu sınavlarının Online olarak yapılmasını talep ediyor. Gündem Kıbrıs’a ulaşan on ikinci sınıf öğrencileri, ülkedeki vakaların artışından dolayı endişe duyduklarını ve koronavirüse yakalanmaları veya karantinaya girmeleri durumunda kendileri için hayati olan üniversite sınavlarına giremeyeceklerini belirterek, 26 Nisan’da yüz yüze yapılacak olan sınavların Online olarak yapılmasını talep etti.

Öğrenciler yazılı bir açıklama hazırlayarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na seslendi. Öğrenciler tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

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On ikinci sınıf öğrencileri olarak, içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde başta kendi can sağlığımız olmak üzere yerel halkın da can sağlığını riske atmamak için 26 Ocak-22 Nisan tarihleri arasında eğitimimize online olarak devam ettik. Lakin 14 Nisan tarihinde alınan kararla 22 Nisan tarihinde yapılacak ders kesintisinin ardından 26 Nisan yüz yüze bir şekilde sınavlarımızın yapılacağı bildirildi. Öğretmenler, okul çalışanları ve otobüs şoförleri aşılanmamışken, sadece on ikinci sınıf öğrencileri de olsa, öğrencileri okullarda toplamak ne kadar aklı selim bir karardır lütfen tekrar düşünülsün.Önümüzde hayatımıza yön verecek bir üniversite sınavı varken tüm enerjimizi ve dikkatimizi belirsizliğe harcamak istemiyoruz. Online eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutamayacağını ve aynı verimi veremeyeceğini sizler de iyi biliyorsunuz. Öğrencilerin aralarında yaptığı anketlerde öğrencilerin %90'ını aşkın bir rakam yüz yüze sınavların yapılmasına karşı çıkmıştır. Gerek YKS gerekse Kıbrıs üniversiteleri için yapılacak sınavların da belirli bir tarihi vardır. Yüz yüze sınavda olası bir bulaş durumunda, biz on ikinci Sınıf öğrencileri yaklaşık olarak iki hafta karantinaya alınıp elimizdeki tek sınav şansını da kaybetmek istemiyoruz. Biz sağlığımız ve eğitimimiz arasında bir seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Bunun içinde sınavların online olarak yapılmasını talep ediyoruz.

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