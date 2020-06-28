Sağlık Bakanı Ali Pilli son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 33 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.



28 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 33

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 37.149

Toplam Vaka Sayısı : 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4



