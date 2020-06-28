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Sağlık Bakanı Ali Pilli son rakamları açıkladı

Bakan Pilli:" Toplam 33 test yapıldı, pozitif vaka yok"

28 Haziran 2020 Pazar 17:29
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Sağlık Bakanı Ali Pilli son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 33 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.


28 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 33    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 37.149 

Toplam Vaka Sayısı :  108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı  : 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:  4 


 

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