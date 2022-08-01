Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...

Sağlık Bakanı Altuğra Ankara'da

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temasları çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:23
51 Okunma
Sağlık Bakanı Altuğra Ankara'da
banner48

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle Ankara’ya giden Altuğra, ilk ziyaretini Anıtkabir’e gerçekleştirdi.

Altuğra'ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fatma Arşehit Soykan ve diğer yetkililer eşlik etti. Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek, Anıt Özel Defterini imzaladı.

Sağlık Bakanı Altuğra, Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“KKTC Hükümeti’nin Sağlık Bakanı olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım.

Çizdiğiniz yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türk halkı olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik.

Yüce Türk milletinin bölünmez bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı, en karanlık günlerinde gözlerini size çevirmiş, sizden aldığı güç ve şevkle milli mücadelesini sürdürmüş ve bu mücadeleyi kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Yaktığınız özgürlük meşalesinin aydınlattığı yolda, devrimlerinizden ve çağdaş dünya görüşünüzden aldığımız ilhamla, Kıbrıs Türkü'nün dünyadaki haklı yerini elde etmek için başlatmış olduğumuz haklı mücadelemizi azimle sürdüreceğiz.

En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla eserlerinizi yaşatmak, cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan sapmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de şükranla anarız.”

Altuğra, bu akşam da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Askeri Ataşeliği tarafından Gazi Orduevinde düzenlenecek “KKTC Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu”na katılacak.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, yarın da mevkidaşı Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşecek. Görüşmede, alt yapı projeleri ve pandemi süreci değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Altuğra'ya, Ankara ziyaretinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ile Özel Kalem Müdürü eşlik ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın!
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın!
Özersay: Guduru gidiliyor, guduru
Özersay: Guduru gidiliyor, guduru
Köse: Yolsuzlukların Faturasını Halka mı Kesiyorsunuz!!!
Köse: Yolsuzlukların Faturasını Halka mı Kesiyorsunuz!!!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim