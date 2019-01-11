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Sağlık Bakanı Besim TIP-İŞ’i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nı (TIP-İŞ) ziyaret etti.

11 Ocak 2019 Cuma 17:34
Sağlık Bakanı Besim TIP-İŞ’i ziyaret etti

Ziyarette TIP-İŞ’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’nin en üst katını lokal olarak kullanmasına yönelik protokol de Sağlık Bakanı Besim ve TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış tarafından imzalandı.

BESİM

Sağlık Bakanı Besim, bakanlığın sağlık alanında örgütlü sendika ve sivil toplum örgütlerine ziyaretler başlattığını, bu çerçevede ilk olarak TIP-İŞ’i  ziyaret ettiklerini söyleyerek, sağlığın ekip işi olduğunu, işbirliği yapıldığında sorunların daha kolay çözümlenebileceğini ifade etti.

TIP-İŞ’in Onkoloji Merkezi’nin en üst katındaki yeni mekanını anlamlı bulduğunu söyleyen Besim, doktorların sosyalleşecekleri bir alan yaratıldığı için teşekkürlerini sundu.

“Sendikalar bizim için yolda yürürken bir ışıktır” diyen Besim, TIP-İŞ’in sadece hekimlerin değil toplumun haklarını koruyan bir sendika olduğunu kaydetti.

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Sağlıkta yaşanan şiddete işaret eden Besim,  bir hemşirenin geçtiğimiz günlerde şiddete maruz kaldığını, dünyada da sağlıkta şiddetin artmakta olduğunu dile getirdi.

Şiddetin önlenmesine karşı ciddi bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Besim, alınması gereken önlemler olduğunu belirtti.  

Besim, sağlık alanında ciddi miktarda personel eksikliği yaşandığını,  kadro artırımına ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, Teşkilat Yasası’nın tamamlanarak Bakanlar Kurulu tarafından Meclis’e sevk edildiğini belirtti.

VARIŞ

TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış da, 1975’te kurulan sendikanın hekim, sağlık çalışanları ve hasta haklarının korunması ve kaliteli hizmetin sunulması adına mücadeleler verdiğini belirtti.

Sağlık alanında yaşanan sorunlara işaret eden Varış, insan kaynaklarının nüfus sayısı bilinerek planlanması, altyapının tamamlanması, modern ölçütlerde hizmet verilmesinin yıllardır ertelendiğini dile getirdi.

Varış, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve ekibinin, sorunları iyileştirme amacıyla çalıştığını, birlikte mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

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Sağlık Bakanı BesimTIP-İŞZiyaretHaberGündemKıbrıs
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