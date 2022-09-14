Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
banner107

Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama!

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, haftalık Covid-19 vakalarındaki azalışa bağlı olarak okullar dahil olmak üzere kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğu kararını tavsiye kararına dönüştüreceklerini söyledi.

14 Eylül 2022 Çarşamba 14:00
894 Okunma
Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama!


Haftalık Covid-19 rakamlarına göre, hastalıkla mücadelede turuncu kategoriden, sarı kategoriye gerilendiğini kaydeden Bakan Altuğra, hasteneler, cezaevleri ve yaşlı bakım evlerinde maske takma zorunluluğunun devam edeceğini kaydetti.

Bakan Aktuğra bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, Başhekim Mustafa Kalfaoğlu ile görüştü, ameliyathane ve servislerde incelemelerde bulundu.

Bakan Altuğra ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, pırıl pırıl gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Başhekim Mustafa Kalfaoğlu’nun kadrosuyla birlikte hastalara mükemmel hizmet sunduğunu kaydetti.

Altuğra, her türlü sağlık hizmetinin son teknolojik cihazla sunulduğunu gözlemlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ameliyathanedeki rutin tadilatın da başarıyla tamamlandığını belirtti.

-Randevu sistemi 1 Ekim'de başlayacak

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin 48 hekim ve 136 hemşireyle halka hizmet sunduğunu kaydeden Altuğra, hastanedeki yeni bir gelişmeyi de açıkladı.

Bakan Altuğra, hastaların Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki doktorlardan 1101 numaralı hattı arayarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde olduğu gibi çok daha kolay randevu alabileceklerini kaydetti.

Altuğra, bugün itibarıyla 1101 numaralı hattın Gazimağusa Devlet Hastanesi için de hizmet vermeye başladığını, geçiş sürecinin ardından sistemin 1 Ekim’de tam olarak devreye gireceğini ifade etti.

-Okullarda maske zorunluluğu kalkıyor, isteğe bağlı takılacak

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra maske takma zorunluluğuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta Covid-19 salgının seyrine göre maske takılmasına yönelik kuralları güncellediklerini kaydeti.

Altuğra, vaka sayılarını haftalık olarak kamuoyuyla paylaştıkalrını belirterek, geçen haftaki rakamlar ışığında salgının seyrinin turuncu kategoirde olduğunu bunun da maske takma zorunluluğunu getirdiğini, bu hafta yapılan test ve pozitif vakalara bakıldığında ise salgının seyrinin sarı bandında seyrettiğini, bu nedenle kapalı ortamlarda maske zorunluluğunu kaldıracaklarını ve tavsiye kararı olarak yayınlayacaklarını söyledi.

Hastaneler, cezaevleri, yaşlı bakım evleri gibi alanlarda maske takma zorunluluğunun devam ettiğini kaydeden Altuğra, bunun dışındaki alanlarda vaka sayısı sarı bandında olduğu için maske kullanma zorunluluğunun, tavsiye şeklinde olacağını belirtti.

Son Güncelleme: 14.09.2022 14:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladı!
Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladı!
Gizem Özgeç’in konuğu Hüseyin Amcaoğlu
Gizem Özgeç’in konuğu Hüseyin Amcaoğlu
Trafik kazası mı, cinayete teşebbüs mü?
Trafik kazası mı, cinayete teşebbüs mü?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim