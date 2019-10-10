Sağlık Bakanlığı: Aşıların 18 Ekim’de KKTC’ye ulaşması bekleniyor

Sağlık Bakanlığı, grip aşısı konusunda gerekli tüm adımları atıldığını, aşıların 18 Ekim’de KKTC’ye ulaşması beklendiğini açıkladı. Bakanlık, her sene olduğu gibi bu sene de risk gurubundaki hastaların aşılanacağına dikkat çekerek, halka rahat olması çağrısında bulundu.

Grip aşıları konusunda basında çıkan haberleri değerlendiren Sağlık Bakanlığı, bu tür haberlerin halkta ve risk grubundaki insanlarda endişe yarattığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, KKTC’nin ilaç ve aşı ihtiyacının Türkiye üzerinden karşılandığı anımsatıldı, “Bu yılki grip aşıları henüz Türkiye'ye de ithal edilmedi” denildi.

“AŞILARIN 18 EKİM’DE KKTC’YE ULAŞMASI BEKLENİYOR…”

Aşı ithalatının Türkiye’ye yarın yapılmasının beklendiği, analizlerdensonra 15 Ekim tarihinde Türkiye’de dağıtılmaya başlanacak aşıların KKTC’ye 18 Ekim’degelmesinin beklendiğini açıklandı.

“HALKIMIZ RAHAT OLSUN… GRİP AŞISI EKİM SONU KASIM BAŞINDA YAPILIYOR”

Bakanlık açıklamasında şunlar da kaydedildi:

“Sağlık Bakanlığı grip aşısı konusunda gerekli tüm adımları atmıştır. Aşının talebi konusunda bir gecikme yaşanmamış, aynı zamanda grip aşısı ekim ayının sonuna doğru kasım başında yapılabilmektedir. Her sene risk gurubundaki hastaların aşılandığı gibi bu sene de risk gurubundaki hastalar aşılanacaktır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Birimi, kış dönemi öncesi, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin grip aşısı yaptırması önerisinde bulunuyor, grip aşısının prensipte, 6 aylık ve üzeri yaş grubundan yaptırmak isteyen herkese yıllık olarak kasım ayında uygulandığını söylüyor. Bunu da kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Halkımız rahat olsun.”