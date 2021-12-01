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Sağlık Bakanlığı, mutasyonu tespit eden cihazın alımı için girişim başlattı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, DSÖ tarafından da her ülkede olması tavsiye edilen mutasyon tespit cihazının alımı için girişim başlattıklarını belirtti.

01 Aralık 2021 Çarşamba 18:38
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Sağlık Bakanlığı, mutasyonu tespit eden cihazın alımı için girişim başlattı
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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, Koronavirüsün Omicron varyantının KKTC’de olup olmadığının tespit edilmesine ilişkin olarak, buradan alınan örneklerin Türkiye’ye gönderilerek analiz edilmesi için Türkiye ile irtibata geçtiklerini ve bu konuda yanıt beklediklerini söyledi.

Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da her ülkede olması tavsiye edilen mutasyon tespit cihazının alımı için girişim başlattıklarını belirterek, “Bugün Sağlık Bakanlığı olarak mutasyon tespit eden cihazının alımıyla ilgili olarak İhale Komisyonu’na yazı gönderdik” dedi.

Cihazın maliyetinin 4.5-5 milyon TL olduğunu da belirten Oygar, DNA laboratuvarına bu cihazın alımıyla birlikte mutasyon tespitlerinin burada yapılabileceğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

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