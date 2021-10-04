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Sağlık Bakanlığı'ndan bir memur mahkemeye çıktı!

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında sağlık bakanlığında adapass bölümünde görevli memur olarak çalışan zanlı M.Z'nin A.K isimli şahsın aşı olmadığı halde aşı olduğuna dair bulunan kaydını sistemden sildiği gerekçesi ile başlatılan tahkikat tamamlandı ve zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 14:21
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Sağlık Bakanlığı'ndan bir memur mahkemeye çıktı!
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(Kamalı Haber)

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında sağlık bakanlığında adapass bölümünde görevli memur olarak çalışan zanlı M.Z'nin A.K isimli şahsın aşı olmadığı halde aşı olduğuna dair bulunan kaydını sistemden sildiği gerekçesi ile başlatılan tahkikat tamamlandı ve zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Eylül 2021 tarihi içerisinden sağlık bakanlığında görev ifa ettiği sırada daha önce soruşturması başlatılan meselede adı geçen A.K isimli şahsın sahte aşı kaydını sistemden silerek görevi kötüye kullandığını belirtti.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek zanlının davalarının sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 04.10.2021 14:25
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