Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 1 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 302 bin 869 testin sonucuna göre 23 bin 946 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi

İyileşen kişi sayısı ise 15 bin 164 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 290 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 1. doz aşılamada yüzde 94,2 aşılama oranıyla Muğla birinciliğini koruyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya Aydın, Yalova, Eskişehir izliyor. Yüzde 58,5 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

İlk doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 84,7 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 83,9 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 76,7 ile İstanbul bulunuyor.