Sağlık Bakanlığı vakayı doğruladı

Sağlık Bakanlığı yetkilileri vakayı doğrulayarak hastanın tedbir amaçlı karantinaya alındığını ve zatürre teşhisi ile hastaneye yatırıldığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa’da koronavirüsü şüphesiyle 74 yaşındaki G. E. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edileceğini belirterek tedbir amaçlı karantinaya alınacağını söyledi.
Bakan Pilli, hastaya ilk etepta zatürre teşhisi konulduğunu açıkladı.
Deyzem ne işin var senin o yaşta o ülkelerde gezmede, hem da çinlilerle temas halinde. Yoksa bu ülkeye bilerek mi gittin getirdin virüsü. Deyze lütfen gendine DAHA dikkat...