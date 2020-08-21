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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN QR KODU ZORUNLULUĞU

Sağlık Bakanlığı Türkiye’den gelecek olan yolcular için QR kodu zorunluluğu getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada PCR test sonucu belgelerinde QR kodu bulunmayan yolcuların ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.

21 Ağustos 2020 Cuma 13:44
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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN QR KODU ZORUNLULUĞU

Sağlık Bakanlığı Türkiye’den gelecek olan yolcular için QR kodu zorunluluğu getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada PCR test sonucu belgelerinde QR kodu bulunmayan yolcuların ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
 
“Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yolcuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde 23.08.2020 saat 00.00’dan itibaren QR kodu aranma şartı bulunacaktır.
Belgelerinde QR kodu olmayan bahse konu yolcuların KKTC’ye girişlerine izin verilmeyecek ve geri gönderilecektir. Bu bağlamda mağduriyet yaşanmaması için, yolcular uçağa/gemiye alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolünün hava/deniz yolu şirketlerince yapılması gerekmektedir.
QR kodunun okunmadığı durumlarda belge üzerindeki Laboratuvar Numarası ve Kimlik Numarası /Pasaport Numarasının son dört hanesi girilerek e-nabız sistemi üzerindeki Covid- 19 test sonuçları biriminden kontrolleri sağlanabilir. Kamuoyuna duyurulur.”

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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