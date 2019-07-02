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Sağlık mezunları mesleki yeminlerini ettiler

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarının gurur günü…2018-2019 eğitim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olanlar törenle mesleki yeminlerini ettiler

02 Temmuz 2019 Salı 13:47
Sağlık mezunları mesleki yeminlerini ettiler

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Tören, mezunlar adına bölüm birincileri Helin Turunç ve Dilara Tiryaki’nin konuşmalarıyla başladı.

Daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoçlar bir konuşma yaptı.
Malkoçlar konuşmasında, genç mezunları ve ailelerini kutlayarak, yeni hayatlarında başarı diledi.

Ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam mezunlara seslendi.

Osam, sağlık bilimci olmanın mesuliyet isteyen, insan hayatını direkt ilgilendiren bir meslek grubu olduğuna işaret ederek, mezunlarının niteliğinin üniversitenin niteliğiyle eşdeğer olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Özel Eğitim Vakfı öğrencileri halk dansları gösterisi sergiledi.Halk danslarının ardından yemin töreni gerçekleştirildi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Mezunları
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