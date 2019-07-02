Sağlık mezunları mesleki yeminlerini ettiler

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Tören, mezunlar adına bölüm birincileri Helin Turunç ve Dilara Tiryaki’nin konuşmalarıyla başladı.

Daha sonra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoçlar bir konuşma yaptı.

Malkoçlar konuşmasında, genç mezunları ve ailelerini kutlayarak, yeni hayatlarında başarı diledi.

Ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam mezunlara seslendi.

Osam, sağlık bilimci olmanın mesuliyet isteyen, insan hayatını direkt ilgilendiren bir meslek grubu olduğuna işaret ederek, mezunlarının niteliğinin üniversitenin niteliğiyle eşdeğer olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Özel Eğitim Vakfı öğrencileri halk dansları gösterisi sergiledi.Halk danslarının ardından yemin töreni gerçekleştirildi.

(BRT)