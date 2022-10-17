Künye
Kıbrıs 18
gök gürültülü hafif yağmurlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
banner107

Sağlık Ocağında açılan ateşle ilgili Polis'ten açıklama

Güzelyurt’ta yaşanan kavga ve sonrasında iki kişinin tabanca ile bacağından vurulması olayı ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 18:57
238 Okunma
Sağlık Ocağında açılan ateşle ilgili Polis'ten açıklama



Bazı basın yayın organlarında;

            Dün gece, Güzelyurt’ta yaşanan kavga ve sonrasında iki kişinin tabanca ile bacağından vurulması olayının ardından, başka bir yaralama olayının da Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda meydana geldiği ve Sağlık Ocağı’nda bulunan bir kişinin gelişi güzel ateş açması sonucu, seken merminin başka bir şahsın parmağına isabet ederek yaralandığı yönünde haberler yer almaktadır.

Olayla ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir;

            16.10.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt’ta meydana gelen “Katle Teşebbüs, Kanunsuz Tabanca Kullanma, Vahim Zarar, Yaralama ve Kavga” olayının ardından gerek olay yerinde, gerekse Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda polis tarafından gerekli güvenlik önlemleri süratle alınmıştır. 

            Olayda yaralanan şahısların Güzelyurt Sağlık Ocağı’na sevki sonrasında, acil servis içerisinde oluşan kalabalığa karşı güvenliği sağlamakla görevlendirilen polis memurunun kalabalık tarafından itilmesi sonucu, elinde tutmakta olduğu tabancasının ateş alması neticesinde, konu yerde bulunan M.Ç.(E-23) sol el başparmağı ve her iki bacağından yaralanmıştır.

            Meydana gelen olay sonucu yaralanan şahıs, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır.

            İstenmeyen bir şekilde vuku bulan son derece üzücü bu olay neticesinde, yaralanan şahsa Polis Genel Müdürlüğü olarak acil şifalar diler, olayda can kaybı yaşanmaması ve  başka bir şahsın zarar görmemesi en büyük tesellimizdir.

            Görevli polis memurunun tabancasının ateş alması olayı, tarafımızdan idari yönden büyük bir titizlikle soruşturulmaktadır. Olayda söz konu polis memurunun ihmali tespit edilmesi halinde, aleyhinde gerekli yasal işlemin de yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

            Kamuoyuna saygı ile duyurulur.   

Son Güncelleme: 17.10.2022 19:23
Anahtar Kelimeler:
GüzelyurtAteşSağlık Ocağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye geliyorum”
“Hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye geliyorum”
Erhürman'dan hükümete sert eleştiri!
Erhürman'dan hükümete sert eleştiri!
"Gelecek yıl tam gün eğitime geçiliyor"
"Gelecek yıl tam gün eğitime geçiliyor"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim