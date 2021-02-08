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SAĞLIKTA ÖRGÜTLÜ 3 SENDİKA EYLEM YAPACAK

Sağlıkta örgütlü 3 sendika, artan Covid-19 vakalarına rağmen hemşire istihdamı yapılmadığı gerekçesiyle eylem yapacak.

08 Şubat 2021 Pazartesi 13:49
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SAĞLIKTA ÖRGÜTLÜ 3 SENDİKA EYLEM YAPACAK

Sağlıkta örgütlü 3 sendika, artan Covid-19 vakalarına rağmen hemşire istihdamı yapılmadığı gerekçesiyle eylem yapacak.

Sendikaların ortak açıklamasında yarın saat 11.00’de Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesi önünde basın açıklaması yapılarak eylem modelinin açıklanacağı bildirdi.

Kamusen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, artan Covid-19 vakalarına rağmen yeterli hemşire istihdamının yapılmadığını kaydederek, tüm hastanelerdeki hemşire sayısında yetersizlik olmasına rağmen istihdam yerine diğer ilçelerdeki hastanelerden Lefkoşa’ya hemşire çekildiğini belirtti.

Kıdrışlıoğlu, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) adına yaptığı yazılı açıklamada, diğer bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin gözden çıkarılması ve bitmiş tükenmiş hemşireler adına yaptıkları randevu talebine halen cevap verilmemesi nedeniyle yarın eyleme gideceklerini kaydetti.

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