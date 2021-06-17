Şahali : Aşıların Gelmesi Olumlu Bir Adım

Çiğdem AYDIN - GÜNDEM KIBRIS

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Çiğdem Aydın'la Günaydın programına katılarak gündemi değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyetinden (TC) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 300 bin doz aşının gelişini olumlu bir adım olarak değerlendiren Şahali, bugüne kadar eksik kalan planlamanın da yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

ŞAHALİ "HÜKUMET SEÇİMDEN KORKUYOR"

Erken seçim tartışmalarını da değerlendiren Şahali, hükumetin erken seçime gitmekten korktuğunu belirtti. Şahali “Sn.Tatar’ın meclisten ayrılarak Cumhurbaşkanı olmasının ardından yasalar bize Haziran ayında bir ara seçim yapılmasını emreder. Yasalara göre baktığınızda Haziran’da olması gereken ara seçimi öteleyebilmenizin tek koşulu bu Haziran’dan itibaren gelecek bir yıl içinde bir seçimin yapılacak olmasıydı. Dolayısıyla Haziran’da seçim yapılması kararını çok önceden üretmişi olmalıydık seçim dediğimiz şey bir günlük mesele değil yasa 60 günlük bir eylemdir. Bu nedenle bir karar üretilmesi gerekiyordu ama olmadı bunun nedeni hükumetin seçimden korkmasıdır” dedi.

Hükumeti eleştiren Şahali, hükumet kendi verdikleri tarihe de, bizim önerimize de ki, Nisan 2022 idi bu kabul etmiyor, bu yönetememe halinin devamını istiyorlar dedi. ,

HAYAT PAHALILIĞINI YASA GÜCÜNDE KARARNAME İLE DONDURMAK, ANAYASAYA AYKIRIDIR

Hükumetin yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığını dondurmasını eleştiren Şahali,yapılan uygulama Anayasaya aykırıdır dedi. Şahali “ an itibarıyla hükumetin uygulamaya soktuğu Anayasaya aykırı hayat pahalılığını dondurma yasa gücünde kararname ile bunu yaptılar yürürlüktedir. Bunun Anayasa’ya aykırı olduğu kesindir mahkeme bunu aykırı bulacaktır bu yüzden yasa yapıp meclise getirdiler fakat Sn.Serdar Denktaş ve Bertan Zaroğlu’nun muhaliflikleri nedeniyle yasallaştıramadılar” dedi.

KAMU ÇALIŞANLARINA YÜZDE 5-6 CİVARI EK VERGİ

Şu anki duruma göre hükumetin geçirdiği yasa gücünde kararname nedeniyle hayat pahalılığı ödeneği Haziran ayı sonunda hesaplanacak diyen Şahali, 6 aylık dönem kapanmış olacak ve hükumet 4 aylık hayat pahalılığı ödeneğini yok sayarak hesaplama yapacak ve ne yazık ki, kamu çalışanları yüzde 5-6 civarı ek bir vergiye maruz kalacak dedi.