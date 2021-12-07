Şahali: “Bu ülkede dövize endeksli olmayan tek şey iş gücüdür”

ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve milletvekili aday adayı Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“BU ÜLKEDE DÖVİZE ENDEKSLİ OLMAYAN TEK ŞEY İŞ GÜCÜDÜR”

Kullanılan para biriminin değiştirilmesi hakkında konuşan Şahali, “Bu ülkede Kıbrıs Türk halkına etki eden her şey dövize göre fiyatlandırılıyor. Bu ülkede dövize endeksli olmayan tek şey iş gücüdür. İş gücünün bedelini dövize endekslemek mümkündür. Bunun için yasal mevzuatta gerekli değişiklikler yapılabilir ve sorun ortadan kalkarak vatandaşımızın alım gücünü artırabiliriz” dedi.