ŞAHALİ: “EKONOMİNİN ÇARKLARININ DÖNMESİ İÇİN ÇABA YOK”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin her daim seçime hazır olan bir parti olduğunu söyleyen Şahali, ülkedeki ekonomik durumu da yorumladı ve “Ekonominin çarklarının dönmesi için bir çaba yok. Zaten bu konuda bir konsantrasyon da yok. Sayın Başbakan, Başbakan gibi konuşmayı henüz öğrenemedi. Bunu zamlar konusunda yaptığı açıklamada da gördük. Bu ekonominin çarklarını döndürebilmek için, yurttaşın alım gücünü korumamız gerekiyor. Memurun da, asgari ücretli özel sektör çalışanının da. İş yerlerinin kapanma tehlikesi, her gün çoğalmaktadır. Bizde özel sektör dediğimizde, hep anlaşılan yanında 8-10 kişi çalışan yerler anlaşılıyor. Ama bir market ve yanında çalışan 2 kişi, ya da demirci ustası ve çırağı da özel sektör değil mi? Çalışanlar işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu da büyük bir toplumsal travmadır. Hükümetin bu noktada atması gereken büyük adımları var” dedi.