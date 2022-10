Şahali : Siz o bankaları siyasi birer enstrümana dönüştüremezsiniz

ÖZEL HABER

Kamu bankalarının DP’ye verilmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Şahali, “Hükümet protokolü partiler arasındaki mutabakattır. Hükümet kurulurken Vakıflar Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili bir vizyon ortaya koymadılar. Hükümet kurulduktan 6 ay sonra bunu ortaya koyarsanız, orada sizin bankacılıktan da bankacılığa dair hassasiyetlerden de haberdar olmadığınız anlaşılır. Kamu bankalarını siyaset hareket alanı gördüğünüz çok açıktır. Eğer niyet bozuksa bu bankalar her türlü kullanılabilir. O bankaların banka oldukları için saygınlığı olmalıdır. Siz o bankaları siyasi birer enstrümana dönüştüremezsiniz, aksi halde sübjektif olarak yönettiğiniz devlet kurumlarından birine dönüşür. Karşılığı olmayan kredi talepleri, karşılığının çok üzerinde kredi talepleri ve benzer durumlarla karşılaşabilir. Bankalarda her istediğinizi yapacak özgürlüğü kendinizde bulamazsınız. Bankaların doğru yönetilmesi bu zor ekonomik koşullarda çok önemlidir. Her ne kadar da Merkez Bankasına güveniyor olsak da böylesine olumsuz referanslar dururken Ünal beydeydi DP’ye gitti diyecek rahatlıkta değiliz” ifadelerini kullandı.