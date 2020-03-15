Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, Türkiye üzerinden KKTC’ye taşımacılık yapan 71 tır şöförünün coronavirüs tehlikesine rağmen ülkede rahatça gezdiğini belirtti.

15 Mart 2020 Pazar 14:30
767 Okunma
Şahali: Türkiye’den gelen 71 tır şöförü serbestçe dolaşıyor

Şahali’nin açıklaması şöyle;

“Biz sorumlulukla hareket etmeye çalıştıkça hükümet suyunu kaybetmiş balık gibi davranıyor!
Dün 43 tır söförünün maske ve eldiven servis edilerek ülkeye girişine izin verildiğini söyleyip eleştirmiştim.

❗❗❗BU SABAH DA 71 TIR ŞÖFÖRÜ DAHA ARAMIZDA KATILDI❗❗❗

Üstelik Deep Karpaz gemisindeki 43 tır için, ülkemizden soför ayarlanmışken, Toros gemisinden 28 tır şoförleriyle birlikte ülkeye alınınca, o 43 şoför de buyur edildi.
Bu konuda yaptıkları yanlışı anlatmak için Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’yi aradım.
Kuzey Irak – Türkiye sınırında tırların ya şoför ya da kafa değişerek sınırı geçtiğini örnek gösterip, ne yapması gerektiğini anlatmaya çalıştım.
Bütün memleketi eve ve tüm sınırları yabancılara kapatıp ülkeye gelenleri kontrolsüzce içeri alamayacağımızı anlattım.
Daha doğrusu anlatmaya çalıştım.
Anlatamadım❗
Bakanlar Kurulu kararına göre hareket ettiklerini, işlerinin kolay olmadığını, istersem gidip onun işlerini devralabileceğimi söyledi.
Telefonu yüzüme kapattığını bir yana bırakacak olursak, onun için üzüldüm.
Ama bundan da önemlisi, hükümet ne yaptığını bilmeyen bir haldeyken, aramızda kol gezen #covit19 gözümde daha bir korkutucu oldu.”

Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliKarantinaKKTC KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Virüsün yeni bir dalga halinde ülkemize taşınma tehlikesi var”
“Virüsün yeni bir dalga halinde ülkemize taşınma tehlikesi var”
Bakan Pilli'den karantina altındakilere ilişkin açıklama
Bakan Pilli'den karantina altındakilere ilişkin açıklama
Basın-sen’den açıklama
Basın-sen’den açıklama
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim