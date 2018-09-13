Şahap Aşıkoğlu: 2019'u da kaybediyoruz

Aşıkoğlu, "TL'nin bu kadar değer kayıbından sonra Antalya rekor üstüne rekor kırarken. bizim yabancı turistde ciddi düşüşte olmamızın HİÇ BİR MAZERETİ OLAMAZ” dedi.

Aşıkoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Yeniden yazmakta fayda var. TL'nin bu kadar değer kayıbından sonra Antalya rekor üstüne rekor kırarken. bizim yabancı turistde ciddi düşüşte olmamızın HİÇ BİR MAZERETİ OLAMAZ. 2019'u da kaybediyoruz. Bütçede döviz açığının nerdeyse %50sini karşılıyordu turizm. 2019 da bu olmazsa daha büyük sıkıntı yaşayacağız. Başbakanlık ne yapıyor bu konuda ? Maliye ne yapıyor bu konuda? Turizm bakanlığı ne yapıyor bu konuda ? Oda sayısı arttı demek ne kadar doğru? 2009dan bu yana artan oda sayısına rağmen doluluklar da artıyordu?"