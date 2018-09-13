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Şahap Aşıkoğlu: 2019'u da kaybediyoruz

Turizm Bakanlığı eski müsteşarı Şahap Aşıkoğlu yabancı turist sayısının düştüğünü ve 2019 yılının da kaybedileceği uyarısında bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:43
Şahap Aşıkoğlu: 2019'u da kaybediyoruz

Aşıkoğlu, "TL'nin bu kadar değer kayıbından sonra Antalya rekor üstüne rekor kırarken. bizim yabancı turistde ciddi düşüşte olmamızın HİÇ BİR MAZERETİ OLAMAZ” dedi.

Aşıkoğlu'nun açıklaması şöyle: 

"Yeniden yazmakta fayda var. TL'nin bu kadar değer kayıbından sonra Antalya rekor üstüne rekor kırarken. bizim yabancı turistde ciddi düşüşte olmamızın HİÇ BİR MAZERETİ OLAMAZ. 2019'u da kaybediyoruz. Bütçede döviz açığının nerdeyse %50sini karşılıyordu turizm. 2019 da bu olmazsa daha büyük sıkıntı yaşayacağız. Başbakanlık ne yapıyor bu konuda ? Maliye ne yapıyor bu konuda? Turizm bakanlığı ne yapıyor bu konuda ? Oda sayısı arttı demek ne kadar doğru? 2009dan bu yana artan oda sayısına rağmen doluluklar da artıyordu?"

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Anahtar Kelimeler:
Şahap AşıkoğluTurizmTuristGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2018-09-13 16:38:41

Sn Aşkıkoğlu:
1- Bizdeki esas sorun direk uçuş. Var mı?
2- Dövizdeki değişim diyorsunuz. Biraz düşünün. Bizde tüm mal ve hiznetler(maaş ve ücretler hariç) kendini dövize göre revize etti. Türkiye'de etmedi, edemez. Bu yüzden orada dövizin çıkmasının pozitif yansıması olur, burda olmaz.
3- asayiş ve trafik keşmekeşi, çevre kirliliği, yasa tanımazlık ve saygısızlık da turistin her halde aradığı özellikler olamaz.
4- ilaçlı/zehirli ürünlerin ve sahte ürünlerin de cenneti olursanız türistin de cehennemi olursunuz.
5- sokaklar eşkiya tipli dolmuş. Ben bile korkuyorum. Yok ki turist.
Daha sayayım mı?

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