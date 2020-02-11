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Şahiner: Turizmde adım atılması kaçınılmaz

CTP Milletvekili Şahiner, Turizm Teşvik Yasası’nın ivedi bir şekilde gözden geçirilmesini istedi.

11 Şubat 2020 Salı 14:28
Şahiner: Turizmde adım atılması kaçınılmaz
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda “Turizm Teşvik Yasası” konusunda güncel konuşma yaptı.

Yerel ve mahalli gelirlerin artırılmasının ve tasarrufa gidilmesinin ülke ekonomisi için önemli olduğunu ifade eden Şahiner, bu çerçevede ülke ekonomisinin lokomotif sektörü turizmde gerekli adımların atılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Şahiner, turizm sektöründen ülke ekonomisine gereken katkının gerçekten yansıyıp yansımadığının, bu alanda yatırım yapacak kişilere ne gibi imtiyazlar, destekler, teşvikler verildiğine iyice bakılması gerektiğini ifade ederek, yasa üzerinden değerlendirmeler yaptı.

Turizm yatırımına yönelik verilen araziler, krediler, inşaat ruhsatı muafiyeti, gümrük vergilerinden muafiyetler, vergi bağışlama, yerli üretimi destekleyecek adımların atılmamasının ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini, devletin birçok alanda birçok alacağından feragat ettiğini ifade eden Şahiner, yasanın ivedi bir şekilde yeniden gözden geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

TAÇOY: “HATALARIN SÖYLENMESİ GÜZEL ANCAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE DE AÇIĞIZ”

Ekonomi ve Turizm Bakanı Hasan Taçoy da, Şahiner’in yasa ile ilgili yaptığı değerlendirmelere teşekkür ederek, yasada değişiklikler yapılması için birlikte çalışmaya önem verdiklerini, zaten bu konuda ortak bir çalışmayla değişiklikler yapılabileceğini kaydetti.

Taçoy, bundan sonra öncelikli işin; gelişimi, üretimi, teknolojiyi destekleyen girişimleri desteklemek olduğunu ifade ederek, ekonomiyi destekleyecek girişimleri destekleyeceklerini belirtti. Taçoy, yasanın hatalarının söylenmesinin güzel olduğunu ancak çözümlerin neler olabileceği ile ilgili de önerilere açık olduklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Salahi ŞahinerTurizm
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