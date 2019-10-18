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Sahte çek zanlısı yakalandı

(Kamalı Haber) – Ülkemizde farklı tarihlerde düzenlenmiş sahte çekleri tedavüle sürüp sahtekârlıkla para temin etmek suçlaması ile aranan kişi ilan edilen zanlı Oğur Çağlar ülkeye giriş yaparken tutuklandı. Zanlı dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ekim 2019 Cuma 16:33
Sahte çek zanlısı yakalandı

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Birimi’nde görev yapan polis memuru Mustafa Mahan olguları aktardı. Polis, zanlı Oğur Çağlar’ın 03.07.2016 tarihinde saat 18.00 raddelerinde KKTC giriş yapmasının akabinde bir gün sonra yani 04.07.2016 tarihinde o günün içerisinde farklı saatler aralığında Reis Süpermarket, Yaman Süpermarket ve Erülkü Süpermarket isimli işletmelere giderek tasarrufunda bulundurduğu 3 ayrı ve her biri Zanlı adına yazılan ve yine her biri 1820 TL değerinde KoopBank isimli Banka adını kullanarak kulliyen sahte olarak düzenlenen çekleri konu işletmelerde görevli kasiyerlere yapmış olduğu alışverişe karşılık tedavüle sürüp, karşılığında sahtekârlıkla muhtelif yiyecek içecek ve temizlik malzemeler ile çek üstü olarak nakit para alıp sahtekârlıkla kredi temin etmiş ardndan da bir günün sonra Zanlı KKTC den çıkış yaptığını mahkemeye aktardı. 

Polis, zanlının 16.10.2019 tarihinde gece 23.00 raddelerinde KKTC giriş yapmak istemesi ile tutuklandığını ve polise yardımcı olarak tedavüle sürdüğü çekleri ile ilgili itiraf içerikli bir gönüllü ifade verip, ifadesinde kendisini ismini tam olarak hatırlamadığı bir şahıs kendisini yönlendirmesi ve istemleri doğrultusunda bu çekleri kullandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde belirttiği ve şuan ismini belirtmek istemediği şahsın net ismine ve soy ismine ulaşıldığını ve ulaşılmakla birlikte uçuş manifestolarından Zanlı Oğur Çaglar ile KKTC ayni gün aynı anda çıkış yaptığı aynı uçakta Türkiye’ye gidiş yaptığının tespit edildiğini ayrıca bu şahsın muhaceret kayıtlarından yapılan araştırmada da hiçbir surette çıkış yaptıktan sonra KKTC Giriş yapmadığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının methaldar olduğu suçların Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine girdiğini ve müebbet hapislik cezası içeren suçlardan olduğunun altını çizdi. Polis, zanlının KKTC’de turist sıfatı ile bulunduğunu ve serbest kalması halinde yasadışı yollardan kaçma ihtimalinin olduğuna değinip, davaları görüşülünceye değin cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı Güner Göktuğ, müvekkilinin yargılanmaktan kaçmayacağını savundu ve teminatla serbest kalmasını talep etti. Savcı Ruso ise, tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte çek
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