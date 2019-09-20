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Sahte doktorluk yapan zanlı mahkemede!

 Sahte doktorluk yapan zanlı Cengiz Salih Soykök dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Eylül 2019 Cuma 15:24
Sahte doktorluk yapan zanlı mahkemede!

 Sahte doktorluk yapan zanlı Cengiz Salih Soykök dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olguları aktardı. Polis, zanlı Cengiz Salih Soykök’ün Kıbrıs Türk Tabipler Yasası’na aykırı hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2019 yılı Ağustos ve Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da çeşitli kafelerde doktor diploması olmadığı halde kendisini psikiyatrist ve hipnoterapist olarak tanıtıp, 250 TL karşılığında hasta kabul ederek, işlem yaptığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının herhangi bir doktor diploması olmadığını ve Tabipler Birliği Odası’na üye olmadığını da mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

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SahteDoktorMahkemedeHaberKıbrıs
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