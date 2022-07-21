Sahte idrar verdi, denetimli serbestlik hakkını kaybetti!

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip okudu. Katip, uyuşturucu madde kullanımına bağlı suçların vahim ve ciddi suçlardan olduğunu belirterek, kamu menfaatinin sağlanmasına yönelik bir karar üretilmesi gerektiğini kaydetti. Katip, sanığın lehine ve aleyhine tüm durumların değerlendirilmesinin ardından 3 ay hapis cezası aldığını açıkladı.