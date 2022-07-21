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Sahte idrar verdi, denetimli serbestlik hakkını kaybetti!

Tasarrufunda 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine yürütülen soruşturma sonucunda 2021’nin Mart ayı içerisinde denetimli serbestlik hakkından yararlanan ancak 25 Şubat 2022 tarihinde sahte idrar vererek denetimli serbestlik kurallarını ihlal eden sanık Timileyin Adebayo Egbeleke yeniden yargılandı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 16:08
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Sahte idrar verdi, denetimli serbestlik hakkını kaybetti!
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Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip okudu. Katip, uyuşturucu madde kullanımına bağlı suçların vahim ve ciddi suçlardan olduğunu belirterek, kamu menfaatinin sağlanmasına yönelik bir karar üretilmesi gerektiğini kaydetti. Katip, sanığın lehine ve aleyhine tüm durumların değerlendirilmesinin ardından 3 ay hapis cezası aldığını açıkladı. 

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