2019 yılı içerisinde, Girne’de, M.D.A.H’nin (E-21) Bangladeş’te bulunan bazı vatandaşlarına, kendilerini dolandırmak kastıyla, sahte ön izin başvuru formu hazırladıktan sonra mail olarak gönderip söz konusu kişilerden henüz tespit edilemeyen miktarlarda parayı sahtekârlıkla temin ettiği tespit edildi.
Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Sahte ön izin başvurularıyla vatandaşlarını dolandıran Bangladeşli tutuklandı
22 Aralık 2019 Pazar 15:07
2019 yılı içerisinde, Girne’de, M.D.A.H’nin (E-21) Bangladeş’te bulunan bazı vatandaşlarına, kendilerini dolandırmak kastıyla, sahte ön izin başvuru formu hazırladıktan sonra mail olarak gönderip söz konusu kişilerden henüz tespit edilemeyen miktarlarda parayı sahtekârlıkla temin ettiği tespit edildi.