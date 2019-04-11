Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Sahte para tasarrufuna 15 ay hapis

11 Nisan 2019 Perşembe 16:05
Sahte para tasarrufuna 15 ay hapis
banner44

banner41

(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta tasarufunda 35 adet 200’lük sahte bonknot bulunan Ufuk Dora, 15 ay hapis cezası aldı. Mahkeme koridorunda basına tepki gösteren Ufuk Dora, hakkında Ağır Ceza Mahkeme heyeti sanık aleyhine soruşturma açılması için direktif verdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan kararda savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, suçların ciddiyetine vurgu yapıp, sanığın sahte parayı arkadaşına verip  dolandırdığını belirtti. Sağer, sanığın ayrıca sahte parayı gece kulübünde tedavüle sürüp, kendi zevki için eğlencede harcadığına değindi. Yargıç Sağer, bu durumu aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, sanığın ayrıca iki ayrı sahtekarlık suçundan sabıkası olduğunu belirtip, bu husus da aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Sağer, sanığın eşinden ayrı olması, çocuğuna bakmakla yükümlü olmasını kısıtlı olarak lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliğ ile 15 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.  

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sahte Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antik Mezarın Üstünde Kazı Yapılıyor
Antik Mezarın Üstünde Kazı Yapılıyor
Altın pasaportların kontrolü için 1.4 milyon Euro
Altın pasaportların kontrolü için 1.4 milyon Euro
Denktaş: Web TV'ler izne ve denetime tabi tutulmalı
Denktaş: Web TV'ler izne ve denetime tabi tutulmalı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim