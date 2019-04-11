Sahte para tasarrufuna 15 ay hapis

(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta tasarufunda 35 adet 200’lük sahte bonknot bulunan Ufuk Dora, 15 ay hapis cezası aldı. Mahkeme koridorunda basına tepki gösteren Ufuk Dora, hakkında Ağır Ceza Mahkeme heyeti sanık aleyhine soruşturma açılması için direktif verdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan kararda savcı Attila Enver Etkin, hazır bulundu. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, suçların ciddiyetine vurgu yapıp, sanığın sahte parayı arkadaşına verip dolandırdığını belirtti. Sağer, sanığın ayrıca sahte parayı gece kulübünde tedavüle sürüp, kendi zevki için eğlencede harcadığına değindi. Yargıç Sağer, bu durumu aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sağer, sanığın ayrıca iki ayrı sahtekarlık suçundan sabıkası olduğunu belirtip, bu husus da aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Sağer, sanığın eşinden ayrı olması, çocuğuna bakmakla yükümlü olmasını kısıtlı olarak lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliğ ile 15 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.