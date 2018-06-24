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Sahte paralara dikkat!

Gazimağusa’da iki faklı iş yerinde yapılan alışverişte tedavüle sürülen sahte banknotların tespiti üzerine polisin yaptığı soruşturmada, sahte 100 ve 200 TL’lik banknotlar ele geçirildiği ve olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı açıklandı.

24 Haziran 2018 Pazar 14:06
Sahte paralara dikkat!

Gazimağusa’da iki faklı iş yerinde yapılan alışverişte tedavüle sürülen sahte banknotların tespiti üzerine polisin yaptığı soruşturmada, sahte 100 ve 200 TL’lik banknotlar ele geçirildiği ve olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Vatandaşın sahte banknotlar konusunda dikkatli olması uyarısında bulunan polis, tedavüle sürülen sahte 200 TL’lik banknotların seri numaralarının D 252736815, D 252 736850, D 252 736855, D 252 736851, D 252 736856, D 252736817, C 411840511, C 411848519, C 411881552; sahte 100 TL’lik sahte banknotların seri numaralarının ise C 885532721, C 885 542 731 ve C 885 556 745 olduğunu belirtti.

Açıklamada, A.A.(E-17) ve C.A.(K-33)’nın 22 Haziran’da Lemar isimli iş yerinde, C.A.’nın ise dün Önder AVM’de yapmış olduğu alış verişe karşılık toplamda 3 adet sahte 200 TL’lik banknotla ödeme yaptığı, bahse konu şahısların kalmakta oldukları ikametgahta ve üzerlerinde yapılan aramada 6 adet 200 TL’lik ve 3 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildiği kaydedildi.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-38) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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