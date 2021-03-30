Sakin olalım, Cenevre’yi bir görelim!

Patates tarlada kaldı!
Çilek satılmıyor!
Portakal ucuza kapatıldı!
Yine de şükür!
-*-*-
Hellim mi?
Ayıptır söylemesi, bizim dışişlerine kalsa, “AB üzerinden satacaksak, denize dökün daha iyi” diyecek ya; neyse!
-*-*-
Uyuşturucu arttı!
Kaçak et gazetelerde!
İnsanlar işsiz!
Çatır çatır boşanıyor!
Dokuz yaşındaki kız çocuğu babasına, “baba senin işin yok, bana nasıl bakacaksın?” diye soruyor!
-*-*-
Öte yanda pandemi!
Okullar açılsın mı açılmasın mı?
Özel okullar açık!
Devlet niye değil?
Özelde 12’nci sınıflar tam kadro; devlette sıfıra yakın!
Ne bileyim ama bu konuda sendikalar da bir alem!
Aileler perişan; gençlerin geleceği karanlık!
-*-*-
Turizmde birkaç hafta sonra “kapalı mekan açılış” bir yanda heyecan verse de; bir miktar umut yaratsa da, öte yanda korku – endişe – ya salgın artarsa?
-*-*-
Beri tarafta tecavüz!
Dayı oğlu, amca oğlu böyle bir şey yapar mı?
Nedir bu?
-*-*-
Güzelyurt hastanesi yarım kaldı!
Girne Hastanesi “gronk” işine takıldı!
Ama hükümet, yeni hastane yapacağını söylüyor!
-*-*-
Her şey pahalı!
Döviz patladı!
Hani Başbakan Yardımcısı her şeyi “ucuzlatacaktı?”
-*-*-
Bir miktar öğrenci geldi gelmesine ama esnafa yetmedi!
Hadi akmazsa damlar dedik hoş geldiler sefa getirdiler ama öte yanda izinsiz – belgesiz sanal ya da online üniversite diplomaları havada uçuşuyor!
İzinsiz – belgesiz üniversitenin mütevellisinde bakan adı geçiyor!
-*-*-
Ve gazetede bir başlık: Öğretmen aşı istiyor!
Aşı hiç yok!
Gelecek mi?
Kimse bilmiyor!
-*-*-
Devletin kasası boş!
Hayat Pahalılığı ödeyemeyecek!
-*-*-
Haaaa geçtim bunları; geçtim gelecek endişesini; geçtim hızla yoksullaşmayı; “benim vatanımda, vatanımı hayatında görmemiş kişiler bana vatan hainliği de basmıyor mu?”
-*-*-
Sakin olalım…
Cenevre’yi görelim…
En iyi cinsinden av köpeciği olan Gıbrız Belosu gibi fermada bekleyelim…
-*-*-
Birileri sakin olmamamızı istiyor sanki…
Birileri, bizi bir birimize düşürmek peşinde sanki…
Birileri, ikiye bölünüp – ortadan kopmamız arzusunda sanki…
Buna fırsat vermeyelim…
-*-*-
Dediğim gibi; Cenevre’yi görelim…
İzleyelim…
Bakalım…
İyi analiz edelim; anlayalım; çözelim…
-*-*-
Sonrası mı?
Sonrasında bakarız canım…
-*-*-
Lefkoşa’da, Yeşilırmak’ta, Erenköy’de, Alevga’da, Sellaintapi’de, Mansura’da, Gaziveren’de, Çamlıköy’de, Köfünye’de, Baf’ta, Mavrilli’de, Larnaka’da, Lefke’de, Limasol’da, Serdarlı’da, Boğaz’da, St. Hilarion’da, Elye’de, Angolem’de, Poli’de, Yalya’da, Hirsofu’da, Gönyeli’de, Galatya’da, Mağusa’da, Kazafana’da, Gırnı’da, Fota’da, Bilelle’de, Lurucina’da, Malya’da, Kandu’da, Gambilli’de, Piskobu’da, Tera’da, Arodez’de, Antroligu’da, Mandrez’de, Mandirga’da, Yeroşibu’da, Melandra’da, Melatya’da, Aynikola’da, Timi’de, Kukla’da, Lemba’da, Aytotoro’da, Mormenekşe’de, Gönendere’de, Kufez’de, Pendakomo’da, Muttayaga’da, Anglisiya’da, Aysozemono’da, Dali’de, Bodamya’da, Mennoya’da, Dramolakşa’da, Yeşilköy’de, Ciyas’ta, Ayanni’de, Afanya’da, Aşa’da, Komikebir’de, Ayrini’de, Yorgoz’da, Peristerona’da, Argaca’da, Aksilu’da, Lapityu’da, Alehtora’da, Evdim’de, Pelatusa’da, Akaça’da, Efdagomi’de, Falya’da, Agurso’da, Magunda’da, Kanlıköy’de, Topçuköy’de, Temploz’da, Şillura’da, Evretu’da, Dimi’de, Paramal’da, Polemidya’da, Mamonya’da, Avtepe’de, Kaleburnu’nda, Korovya’da, Yenağra’da, Zaharga’da, vardık…
Direndik…
Evet omuz omuza…
Vatan dediler; nice şehitler verdik…
Ve şehit çocuklarını Avustralya’ya, İngiltere’ye, Kanada’ya göç ettirdik…
-*-*-
Ne olur, bize ders vermeyin olur mu?
Bize, tarihimizi öğretmeyin!
Kokteyllerinizde coşacaksanız coşun; diyeceğim yok!
Afiyet olsun, hatta şeker bal da olsun ama tüm dersleriniz size kalsın; biz geçmişimizi çok iyi biliyoruz!!!