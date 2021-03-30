Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
2 gün daha tutukluluk
2 gün daha tutukluluk
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı

Sakin olalım, Cenevre’yi bir görelim!

Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısı...

30 Mart 2021 Salı 09:00
156 Okunma
Sakin olalım, Cenevre’yi bir görelim!

Patates tarlada kaldı!

Çilek satılmıyor!

Portakal ucuza kapatıldı!

Yine de şükür!

-*-*-

Hellim mi?

Ayıptır söylemesi, bizim dışişlerine kalsa, “AB üzerinden satacaksak, denize dökün daha iyi” diyecek ya; neyse!

-*-*-

Uyuşturucu arttı!

Kaçak et gazetelerde!

İnsanlar işsiz!

Çatır çatır boşanıyor!

Dokuz yaşındaki kız çocuğu babasına, “baba senin işin yok, bana nasıl bakacaksın?” diye soruyor!

-*-*-

Öte yanda pandemi!

Okullar açılsın mı açılmasın mı?

Özel okullar açık!

Devlet niye değil?

Özelde 12’nci sınıflar tam kadro; devlette sıfıra yakın!

Ne bileyim ama bu konuda sendikalar da bir alem!

Aileler perişan; gençlerin geleceği karanlık!

-*-*-

Turizmde birkaç hafta sonra “kapalı mekan açılış” bir yanda heyecan verse de; bir miktar umut yaratsa da, öte yanda korku – endişe – ya salgın artarsa?

-*-*-

Beri tarafta tecavüz!

Dayı oğlu, amca oğlu böyle bir şey yapar mı?

Nedir bu?

-*-*-

Güzelyurt hastanesi yarım kaldı!

Girne Hastanesi “gronk” işine takıldı!

Ama hükümet, yeni hastane yapacağını söylüyor!

-*-*-

Her şey pahalı!

Döviz patladı!

Hani Başbakan Yardımcısı her şeyi “ucuzlatacaktı?”

-*-*-

Bir miktar öğrenci geldi gelmesine ama esnafa yetmedi!

Hadi akmazsa damlar dedik hoş geldiler sefa getirdiler ama öte yanda izinsiz – belgesiz sanal ya da online üniversite diplomaları havada uçuşuyor!

İzinsiz – belgesiz üniversitenin mütevellisinde bakan adı geçiyor!

-*-*-

Ve gazetede bir başlık: Öğretmen aşı istiyor!

Aşı hiç yok!

Gelecek mi?

Kimse bilmiyor!

-*-*-

Devletin kasası boş!

Hayat Pahalılığı ödeyemeyecek!

-*-*-

Haaaa geçtim bunları; geçtim gelecek endişesini; geçtim hızla yoksullaşmayı; “benim vatanımda, vatanımı hayatında görmemiş kişiler bana vatan hainliği de basmıyor mu?”

-*-*-

Sakin olalım…

Cenevre’yi görelim…

En iyi cinsinden av köpeciği olan Gıbrız Belosu gibi fermada bekleyelim…

-*-*-

Birileri sakin olmamamızı istiyor sanki…

Birileri, bizi bir birimize düşürmek peşinde sanki…

Birileri, ikiye bölünüp – ortadan kopmamız arzusunda sanki…

Buna fırsat vermeyelim…

-*-*-

Dediğim gibi; Cenevre’yi görelim…

İzleyelim…

Bakalım…

İyi analiz edelim; anlayalım; çözelim…

-*-*-

Sonrası mı?

Sonrasında bakarız canım…

-*-*-

Lefkoşa’da, Yeşilırmak’ta, Erenköy’de, Alevga’da, Sellaintapi’de, Mansura’da, Gaziveren’de, Çamlıköy’de, Köfünye’de, Baf’ta, Mavrilli’de, Larnaka’da, Lefke’de, Limasol’da, Serdarlı’da, Boğaz’da, St. Hilarion’da, Elye’de, Angolem’de, Poli’de, Yalya’da, Hirsofu’da, Gönyeli’de, Galatya’da, Mağusa’da, Kazafana’da, Gırnı’da, Fota’da, Bilelle’de, Lurucina’da, Malya’da, Kandu’da, Gambilli’de, Piskobu’da, Tera’da, Arodez’de, Antroligu’da, Mandrez’de, Mandirga’da, Yeroşibu’da, Melandra’da, Melatya’da, Aynikola’da, Timi’de, Kukla’da, Lemba’da, Aytotoro’da, Mormenekşe’de, Gönendere’de, Kufez’de, Pendakomo’da, Muttayaga’da, Anglisiya’da, Aysozemono’da, Dali’de, Bodamya’da, Mennoya’da, Dramolakşa’da, Yeşilköy’de, Ciyas’ta, Ayanni’de, Afanya’da, Aşa’da, Komikebir’de, Ayrini’de, Yorgoz’da, Peristerona’da, Argaca’da, Aksilu’da, Lapityu’da, Alehtora’da, Evdim’de, Pelatusa’da, Akaça’da, Efdagomi’de, Falya’da, Agurso’da, Magunda’da, Kanlıköy’de, Topçuköy’de, Temploz’da, Şillura’da, Evretu’da,  Dimi’de, Paramal’da, Polemidya’da, Mamonya’da, Avtepe’de, Kaleburnu’nda, Korovya’da, Yenağra’da, Zaharga’da, vardık…

Direndik…

Evet omuz omuza…

Vatan dediler; nice şehitler verdik…

Ve şehit çocuklarını Avustralya’ya, İngiltere’ye, Kanada’ya göç ettirdik…

-*-*-

Ne olur, bize ders vermeyin olur mu?

Bize, tarihimizi öğretmeyin!

Kokteyllerinizde coşacaksanız coşun; diyeceğim yok!

Afiyet olsun, hatta şeker bal da olsun ama tüm dersleriniz size kalsın; biz geçmişimizi çok iyi biliyoruz!!!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 gardiyan daha pozitif
4 gardiyan daha pozitif
84 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
84 yaşındaki hasta hayatını kaybetti
KKTC TURİZMİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
KKTC TURİZMİNİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim