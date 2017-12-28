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Salahi Çeribaşı’na 3 yıl hapis

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2015 yılında Alsancak'ta meydana gelen ev açma suçundan yargılanan polis memuru Salahi Çeribaşı 3 yıl hapse mahkum edildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 12:48
Salahi Çeribaşı’na 3 yıl hapis
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Havadis'in haberine göre, 18 Haziran 2015 tarihinde Erinç Kalfaoğlu’na ait eve girerek evdeki elektronik eşyalar dahil, tüm evin eşyalarını çalarak 15 Bin TL’ye başkasına sattıktan sonra ev sahibinin babasının olayı fark ederek polise şikâyet etmesi üzerine tutuklanmıştı.

Mahkeme çaldığına bulgu yaptı

Yargıç Temay Sağer, 2015 yılında polis memuru Salahi Çeribaşı’nın Erinç Kalfaoğlu’ya ait evin mutfak kapısından içeriye girerek 1 adet buzdolabı, 1adet bulaşık makinesi, 1 adet çamaşır makinesi, 2 adet yatak şiltesi, 2 adet yatak komodini, 1 adet yemek masası ve 6 adet sandalyeyi kamyonete yükleyerek olay yerinden ayrıldığını anımsattı.

Sağer, evdeki su motoru dışında Çeribaşının ev eşyalarını Kalfaoğlu’nun izni olmadan hileli bir şekilde sattığına bulgu yaptıklarını açıkladı.

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