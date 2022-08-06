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Salih Zorlu hayatını kaybetti

Yalova Spor Kulübü'nün eski başkanı ve yöneticilerinden Salih Zorlu yaşamını yitirdi

06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:01
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Salih Zorlu hayatını kaybetti
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Yalova Spor Kulübü’nün eski başkanı ve yöneticilerinden Salih Zorlu yaşamını yitirdi.

Sarı lacivertli ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Salih  Zorlu’nun emeklerinin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Yalova’dan yapılan açıklama şöyle:

“SALİH ZORLU BAŞKANI KAYBETTİK"

Yalova Spor Kulübü’ne başkan ve yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden çok değerli insan Salih Zorlu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma tanrıdan rahmet yaslı ailesine ve camiamıza sabırlar dileriz. Yalova sevdalısı Salih Zorlu başkanımızın emeklerini bu camia unutmayacak. Işıklar yoldaşın olsun SALİH ZORLU BAŞKAN”

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