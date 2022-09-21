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Şan; “Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Güçlü Sesimiz Oldu”

Maliye Bakanı Alişan Şan, 77. BM Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a KKTC’nin tanıması yönünde yapmış olduğu konuşmadan dolayı teşekkür etti.

21 Eylül 2022 Çarşamba 12:19
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Şan; “Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Güçlü Sesimiz Oldu”


Maliye Bakanı Şan; “Halkımızın yaşadığı haksızlıklar ve zorluklar yıllardır dünya devletleri tatafından görülmemektedir. BM tarafından tanınmamakla cezalandırılan devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkımız görmezden gelinirken, Rumlar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi meşru devlet tanımlaması içerisinde yer almaktadır. Yıllardır süren bu haksızlığın durması ve uluslararası arenada haklılığımızı aktarmamızda tek güvencemiz Garantörümüz ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu bağlamda, 77. BM Genel Kurulu’nda tarihi bir konuşma yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve yıllardır yaşanan zulme son verilmesi konusunda çağrı yapan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte çok güçlüyüz. Anavatanımız ve Anadolu insanımızla yürüdüğümüz bu yolda KKTC’yi tanıtmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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